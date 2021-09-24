الشرطة الإيطالية تشتبك مع متظاهرين خلال إضراب عمال أليتاليا

وقعت مواجهات محدودة مع الشرطة الإيطالية وسادت لحظات متوترة خلال تجمعات إضرابية نظمها عمال شركة أليتاليا الإيطالية للطيران.

وأغلق عدة مئات من الأشخاص جزءا من الطريق السريع القريب من مطار فيوميتشينو بروما اليوم الجمعة. وكافحت الشرطة لساعات عدة من أجل فتح حارة واحدة على الأقل من الطريق لمرور السيارات والحافلات.

غير أنه لم تقع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن مصادر بالشرطة.

واحتشد متظاهرو أليتاليا قبالة إحدى صالات المطار في الصباح، حاملين الأعلام واللافتات وقنابل الدخان.

ويطالب المحتجون بظروف عمل أفضل في عهد الشركة الجديدة "إيتا" التي ستستحوذ على أليتاليا التي تتكبد خسائر في منتصف تشرين أول/ أكتوبر.

ولن يتم توظيف سوى نحو 2800 من أكثر من 10 آلاف موظف في أليتاليا بالشركة الجديدة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، فشلت مفاوضات بين النقابات العمالية و"إيتا".

وفي وقت لاحق، قال ممثلون نقابيون إن نسبة المشاركة في الإضراب كانت عالية للغاية بلغت في بعض المطارات 100%.

واضطرت أليتاليا إلى إلغاء أكثر من 170 رحلة طيران محلية ودولية.