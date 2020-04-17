باول يرى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تحولات تلبية لواقع جديد

قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم باول إن الاقتصاد الأمريكي يشهد "تحولات جوهرية" حيث يركز الأفراد والشركات على "تلبية متطلبات واقع جديد".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن تصريحات بأول أدلى بها في بيان افتتاحي لفعالية عامة يتم خلالها الاستماع إلى طيف واسع من المساهمين تحمل اسم "مجلس الاحتياط ينصت". ولم يتطرق محافظ البنك المركزي الأمريكي إلى السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية في خطابه المعد سلفا.

وقال بأول إنه "بينما يؤدي عدم اليقين في كثير من الأحيان إلى جمود لقطاع الأعمال، يمكن أيضا أن يعبر عن فرص، وكان الإبداع والقدرة على التكيف على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية من بين النقاط المضيئة القليلة". وقال: "كنت مندهشا للغاية جراء المرونة والابداع خصوصا لدى الشركات الصغيرة".

وانطلقت فعاليات "مجلس الاحتياط ينصت" في عام 2019، في إطار مراجعة بأول لاستراتيجية البنك المركزي على مدى أطول، بأكثر من 12 فعالية بفروع المجلس الإقليمية بأنحاء البلاد.

وأشرك رؤساء فروع البنك المركزي طيفا من الجماعات والأفراد بما في ذلك نقابيون وأصحاب شركات صغيرة، وممثلون عن مجتمعات متنوعة.