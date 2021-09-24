مرشحة الخضر للمنافسة على المستشارية في ألمانيا تشارك في احتجاج من أجل المناخ

شاركت مرشحة حزب الخضر للمنافسة على المستشارية في ألمانيا، أنالينا بيربوك، على نحو غير متوقع في الاحتجاجات التي تنظمها حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" لحماية المناخ، والتي تقام في العديد من المدن الألمانية اليوم الجمعة.



وتواجدت بيربوك في نقطة التقاء ما يسمى بــ"الإضراب المناخي للحركة البيئية" في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، إلا أنها غادرت التجمع قبيل بدء المسيرة الاحتجاجية.



ومن المنتظر أن تشارك بيربوك في وقت لاحق اليوم في فعالية انتخابية في دوسلدورف لإنهاء الحملة الانتخابية لحزبها رسميا على مستوى ألمانيا قبل يومين على الانتخابات العامة.



ويحتل حزب الخضر المرتبة الثالثة حاليا في استطلاعات الرأي.