بدءًا من الأحد



أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه بدءًا من بعد غدٍ الأحد يمكن لم يُسجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا، التوجه لمراكز الشباب للحصول على اللقاح في نفس اليوم.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ هناك 850 مركزًا منتشرة على مستوى الجمهورية، ستكون مخصصة لمن سجّلوا بياناتهم ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن.



وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنهاء قائمة الانتظار للمسافرين بعد نشر 175 مركزًا على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه توجد بعض المراكز لا تسجل أكثر من حالة واحدة.



وأشارت الوزيرة، إلى أنه لا توجد أزمة نقص لقاحات في مصر، معقبة: "اللي عاوز يطعم هيطعم".