فيرستابن ينطلق من المركز الأخير في سباق فورمولا-1 الروسي

كشف فريق ريد بول المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الجمعة أن سائقه الهولندي ماكس فيرستابن سينطلق من المركز الأخير في سباق الجائزة الكبرى الروسي المقرر بعد غد الأحد، بسبب تجاوز المسموح به في عدد مرات تغيير المحرك.

وأعلن الفريق خلال التجارب الحرة اليوم أن فيرستابن، متصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، استخدم رابع محرك لسيارته خلال الموسم الجاري.

وتسمح اللوائح لكل سائق باستخدام ثلاثة محركات، على الأكثر خلال الموسم، ويتلقى عقوبة في حالة استخدام محرك رابع.

وكان فيرستابن سيعاقب بالتراجع ثلاثة مراكز عند الانطلاق في السباق الروسي المقرر على مضمار سوتشي، بداعي أنه ارتكب خطأ تسبب في الاصطدام مع لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في السباق الماضي الذي أقيم في إيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة فيرستابن تشكل حلقة جديدة في مسلسل معاناة فريق ريد بول في السباق الروس، الذي فاز فريق مرسيدس بجميع نسخه السبع الماضية.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام للسائقين في بطولة العالم بفارق خمس نقاط أمام هاميلتون المتوج بطلا للعالم سبع مرات، والذي يتطلع إلى تحقيق الانتصار رقم 100 في مسيرته بسباقات الجائزة الكبرى.