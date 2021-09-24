أجاب الإعلامي عمرو أديب، على سؤال "لو مكنتش مذيع كنت ممكن تكون إيه"، قائلًا: "أنا فاشل".



وأضاف في مقابلة خاصة على شاشة "mbc مصر"؛ مساء الجمعة، احتفالًا بمرور 30 عامًا على إطلاق شبكة "mbc": "أنا أشول ومبعرفش أعمل حاجة بإيدي .. الأدوات اللي في العالم كلها مُصممة للناس اللي بتستخدم اليمين".



وأضاف: "من وصايا والدي الأخيرة لأخويا الكبير خد أخوك معاك يعمل أي حاجة.. (والدي) كان عنده قناعة إني عمري ما هافنع".



وتابع: "عمري ما كنت هابقى حاجة.. ربنا وقفني للي أنا فيه وإلا مكنتش هابقى حاجة".



وتواصل شبكة إم بي سي، فعالياتها الاحتفالية بالذكرى الثلاثين لتأسيسها من خلال محتويات ترفيهية استثنائية وخاصة، حيث استضافت أبرز وجوه المجموعة وإعلامييها وإدارييها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن العرب.





