رئيس جامعة بنها الجديد: تطوير العملية التعليمية على رأس أولوياتي

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وجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد الشكر والتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته الغالية وتعيينه رئيسا للجامعة.

وقال رئيس جامعة بنها إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية فى مختلف القطاعات وتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية.

وأشار سوسة فى بيان صادر عن المكتب الإعلامى لجامعة بنها اليوم إلى أن الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين يأتى على رأس أولوياته.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن شعارنا هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير وكبيت خبرة لمحافظة القليوبية، موجها الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له، كما وجه الشكر لقيادات جامعة بنها الحالية.

وأكد رئيس جامعة بنها ضرورة ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والعمل الجماعي، مشيرا إلى أن المؤسسات تتقدم بأفرادها وليس بشخص واحد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة رئيساً لجامعة بنها.