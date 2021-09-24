شكري يتناول محددات السياسة المصرية أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

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تناول وزير الخارجية سامح شكري أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة نقاشية ينظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي اليوم /الجمعة/ بنيويورك.