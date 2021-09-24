 شكري يتناول محددات السياسة المصرية أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي - بوابة الشروق
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شكري يتناول محددات السياسة المصرية أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 3:29 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 3:29 م

تناول وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة نقاشية ينظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي اليوم /الجمعة/ بنيويورك.

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