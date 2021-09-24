متحدث روسي: نراقب ما تفعله طالبان ونترقب الشكل النهائي للسلطة في أفغانستان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تراقب عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان، وما تقوم به طالبان وتنتظر الشكل النهائي لنظام السلطة في البلاد.

ونقل موقع محطة تلفزيون "آر تي العربية" عن بيسكوف قوله: "مثل الغالبية العظمى من البلدان في العالم، نفضل الآن أن نراقب عن كثب ما تفعله طالبان في أفغانستان، وكيف سيكون الهيكل النهائي لنظام السلطة في هذا البلد، وكيف سيتم ضمان تنفيذ الوعود التي قطعت في وقت سابق، نحن نراقب كل ذلك باهتمام".

كان وكيل وزارة الثقافة والإعلام في "حكومة طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الحكومة الأفغانية الجديدة تتوقع تطوير العلاقات مع روسيا على مستويات عالية.

وذكر مجاهد، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أنه توجد رغبة لدى أعضاء الحكومة، في زيارة موسكو.

وبحسب نوفوسيت، ذكر مصدر دبلوماسي روسي في وقت لاحق أن موسكو وكابل تناقشان إمكانية زيارة وفد من طالبان إلى روسيا، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل محددة.