إيطاليا: على المجتمع الدولي العمل مع الليبيين لتجاوز الجمود الراهن

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي دعم بلاده لعملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي؛ لتجاوز الجمود الراهن لضمان إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.

وقال دراجي، في مداخلة عبر الفيديو في مداولات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم، إن الاهتمام بالوضع في أفغانستان وفي جميع أنحاء آسيا الوسطى يجب ألا يصرف الانتباه عن عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم، إن الوضع على الأرض في ليبيا ليس ممتازا.

وأضاف دي مايو، في تصريحات، اليوم، أن المجتمع الدولي يدرك تماما أن الشعب الليبي يريد إجراء الانتخابات، محذرا من أنه بدون انتخابات هناك خطر عدم الاستقرار ومع عدم الاستقرار يزيد خطر الإرهاب وخطر الهجرة وتفاقمها.