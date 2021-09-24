وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت الإيراني إلى سورية

أعلن حزب الله في بيان اليوم الجمعة عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت الإيراني أمس الخميس إلى مرفأ بانياس في سورية.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله " يُعلن حزب الله عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية في إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس الموافق 23 أيلول/سبتمبر 2021 إلى مرفأ بانياس".

كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد أعلن عن وصول أولى البواخر الإيرانية المحملة بالمازوت إلى مرفأ بانياس في سورية في 12 ايلول/سبتمبر الحالي .

وأضاف، وفقا لما نقلته عنه قناة "المنار"، :"ستتبع هذه السفينة سفينة أخرى وسفن أخرى"، وحذر من اعتراض السفينة بالقول :"لا يخطئن أحد في تجربتنا في أي حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية".

ووصلت أولى قافلات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الوافدة من مرفأ بانياس، إلى لبنان في 16 ايلول/سبتمبر الحالي. وتم نقل المازوت إلى خزانات ومستودعات تابعة لشركة "الأمانة" للمحروقات، ليتم فيما بعد توزيع المازوت على المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول عليه من ضمن الفئات التي حددها حسن نصرالله .

يذكر أن لبنان يعاني منذ أشهر من أزمة محروقات حادة، تمثلت بفقدان مادتي البنزين والمازوت أو بيعهما بأسعار باهظة في السوق السوداء.