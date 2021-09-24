 وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت الإيراني إلى سورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت الإيراني إلى سورية

د ب أ
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 10:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 10:20 ص

أعلن حزب الله في بيان اليوم الجمعة عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت الإيراني أمس الخميس إلى مرفأ بانياس في سورية.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله " يُعلن حزب الله عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية في إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس الموافق 23 أيلول/سبتمبر 2021 إلى مرفأ بانياس".

كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد أعلن عن وصول أولى البواخر الإيرانية المحملة بالمازوت إلى مرفأ بانياس في سورية في 12 ايلول/سبتمبر الحالي .

وأضاف، وفقا لما نقلته عنه قناة "المنار"، :"ستتبع هذه السفينة سفينة أخرى وسفن أخرى"، وحذر من اعتراض السفينة بالقول :"لا يخطئن أحد في تجربتنا في أي حرب كانت عسكرية أو اقتصادية أو أمنية".
ووصلت أولى قافلات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الوافدة من مرفأ بانياس، إلى لبنان في 16 ايلول/سبتمبر الحالي. وتم نقل المازوت إلى خزانات ومستودعات تابعة لشركة "الأمانة" للمحروقات، ليتم فيما بعد توزيع المازوت على المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول عليه من ضمن الفئات التي حددها حسن نصرالله .
يذكر أن لبنان يعاني منذ أشهر من أزمة محروقات حادة، تمثلت بفقدان مادتي البنزين والمازوت أو بيعهما بأسعار باهظة في السوق السوداء.


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