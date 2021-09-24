رئيس هيئة الأركان الروسي يبحث مع نظيره الباكستاني قضايا التعاون العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع فاليري جيراسيموف اليوم /الجمعة/ في العاصمة موسكو مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا قضايا التعاون العسكري الثنائي بين البلدين والوضع في أفغانستان.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن جيراسيموف شدد خلال اللقاء على أن باكستان هي إحدى الدول القليلة، التي ينشط معها التعاون العسكري بشكل كبير هذا العام، بالرغم من الوضع الوبائي المعقد .

وأعرب رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الروسية عن شكره للضيف الباكستاني على مشاركته الشخصية في المرحلة العملية لمناورات "بعثة السلام 2021" العسكرية الدولية لمراكز القيادة لقوات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بهدف التدريب على مكافحة الإرهاب، وكذلك على إرسال وحدة عسكرية وطنية باكستانية للمشاركة في هذه المناورات .



وأضاف البيان أن فاليري جيراسيموف ونديم رضا تبادلا خلال المباحثات الآراء بشكل مفصل حول الوضع في أفغانستان.