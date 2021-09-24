منظمات دولية وحقوقيون يحثون بايدن على دعم تطعيم العالم ضد كورونا

حثت المنظمات الدولية والمناصرون لقضية توفير لقاحات لدول العالم الرئيس الأمريكي جو بايدن على توفير مزيد من الدعم في تطعيم العالم ضد فيروس كورونا، حتى عقب تعهده بتوفير 500 مليون جرعة إضافية يوم الأربعاء الماضي.



وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن الـ500 مليون جرعة الإضافية من شركة فايزر التي أعلن عنها بايدن الأسبوع الماضي يرفع إجمالي التزام الولايات المتحدة بالتبرع بلقاحات إلى أكثر من مليار جرعة خلال هذا العام والعام المقبل.



ولم يكتف بعض المناصرين لقضية توفير اللقاحات لدول العالم بهذا الإعلان قائلين إن "التبرع بالجرعات لا يكفي. ولحل التفاوتات الصارخة في إمدادات اللقاحات العالمية، على إدارة بايدن دفع صانعي اللقاحات إلى مشاركة علمهم للسماح لمزيد من البلدان بعمل جرعات إضافية بأنفسهم، وأن على الحكومة الأمريكية توفير المزيد من التمويل لتوسيع قدرة تصنيع اللقاح".



ووجهت منظمات مثل "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" و"جمهور المواطنين" دعوات مماثلة إلى بايدن لبذل المزيد بعد إعلانه عن توفيره نصف مليون لقاح.