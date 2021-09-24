 القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالدقهلية - بوابة الشروق
الجمعة 24 سبتمبر 2021 2:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالدقهلية

كتب - مصطفى عطية :
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 1:51 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 1:51 م
القت أجهزة الأمن القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالدقهلية.

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية -، وبحوزته (بندقية آلية – طلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو– كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الآثم ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك