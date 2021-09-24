القت أجهزة الأمن القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالدقهلية.



تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية -، وبحوزته (بندقية آلية – طلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو– كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى).



وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الآثم ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات