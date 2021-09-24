مصنع ألعاب ألماني يودع ميركل بدُمية تذكارية في هيئة دب

لُقبت أنجيلا ميركل خلال 16 عامًا من عملها كمستشارة ألمانية بأشياء كثيرة، بناء على شخصيتها القوية في إدارة الأزمات، ولكن أثناء استعدادها لمغادرة منصبها، قرر واحد من أقدم مصانع الألعاب في ألمانيا توديعها بطريقته الخاصة من خلال صناعة دُمية على هيئة دُب لطيف ورقيق كهدية تذكارية لها وطرحها بالأسواق.

وذكرت صحيفة واشنطن، أن هيرمان سبيلوارن وهي شركة تصنيع ألعاب مملوكة لعائلة عمرها قرن من الزمان ومقرها في كوبورغ بألمانيا، باعت 500 قطعة من الدببة منذ أغسطس الماضي وذلك قبل أيام من توجه الألمان لصناديق الاقتراع، لاختيار الزعيم الجديد بديلاً عن ميركل، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

قال مارتن هيرمان، مالك الشركة، إن الدب يبلغ طوله حوالي 15 بوصة، ويمتاز بشعر مستعار أشقر وهو نفس لون وشكل الشعر المرتبط بالمستشارة، وقلادة من الخرز بألوان العلم الألماني وابتسامة خفيفة، ومصنوع من الموهير على الطراز التقليدي، ولم يتم تقليد شكل الشعر فقط، ولكن وضعية اليد/ الكفوف التي تتخذها ميركل في أغلب مؤتمراتها وظهورها.

أضاف هيرمان أن دمى الدببة التي تنتجها الشركة، والتي فاز بعضها بجوائز تصميم دولية، يتم إنتاجها بالكامل في ألمانيا، وتتضمن المجموعة أيضاً إشادة مماثلة لقادة العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والملكة إليزابيث الثانية.

وهذه ليست أول دب يمثل ميركل تنتجه الشركة، فقد أصدرت تكريمًا فرويًا لميركل عندما أصبحت أول مستشارة لألمانيا في عام 2005، وقررت الشركة منذ حوالي عام إصدار دب آخر لإنهاء حقبة ميركل، وهي فترة اتسمت بما أشاد به أنصارها بقدرتها على قيادة الأزمات العالمية.

وقال هيرمان إن تواجد الدُمية في الأسواق أحدث ضجة كبرى في ألمانيا، وسرعان ما قام الألمان وغيرهم في جميع أنحاء العالم باقتناصها، تم بيع ثلاثة عشر دبًا في مدينتين، هما متجر ألعاب في كليفلاند وآخر في ريتشموند، في الولايات المتحدة الأمريكية.

يفسر هيرمان، أحد مشجعي ميركل، الاندفاع لشراء الدب، الذي يبلغ سعره حوالي 221 دولارًا، على أنه انعكاس لشعبية ميركل.

وقال: "لقد قامت بعمل رائع هنا في ألمانيا مع كل الأزمات التي مررنا بها الأزمة المالية في عام 2008، أو الوباء الذي نعاني منه الآن، أو مشاكل المياه التي نعاني منها"، في إشارة إلى الفيضانات التي دمرت أجزاءً من ألمانيا هذا الصيف.