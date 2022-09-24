اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، مدرسًا في مدينة القصر الكبير، شمال غربي البلاد، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر.



وجاءت عملية التوقيف عقب شكوى تقدمت بها طالبة تنحدر من مدينة وجدة، غربي البلاد، تتهم فيها معلم مادة اللغة الفرنسية باغتصابها، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" الإخباري.



وقالت مصادر أمنية إن المدرس متزوج، وكان على علاقة مع فتاة قاصر أخرى منذ حوالي ستة أشهر والتي أقام معها علاقة جنسية بعد أن زعم أنه أعزب وغير مرتبط.



وجرى توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، قبل إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة.



وفي حادثة أخرى، تمكنت الشرطة في مدينة القنيطرة، شمالي العاصمة الرباط، من اعتقال أحد أرباب السوابق بعد إقدامه على خطف طفلة عمرها خمسة أعوام.



وأوضحت الشرطة أنها تمكنت من معرفة هوية المشتبه به، والبالغ من العمر 37 عاما، وذلك بعد تحديد مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيف المشتبه فيه خلال فترة إبحاره.