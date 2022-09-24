 الاحتلال الإسرائيلي يعدم فلسطينيا اصطدمت سيارته بالخطأ بأخرى قرب مستوطنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعدم فلسطينيا اصطدمت سيارته بالخطأ بأخرى قرب مستوطنة

أ ش أ
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 9:07 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 9:07 م

أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الفلسطيني محمد علي حسين عوض "أبو كافية" (36 عاما)، قرب مُستوطنة "حفات جلعاد" جنوب محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقال رمضان أبو كافية ابن عم الشهيد، إن ابن عمه (محمد) كان يقود سيارته في طريق عودته من مدينة "قلقيلية"، واصطدم عن طريق الخطأ بمركبة تابعة للاحتلال متوقفة على جانب الشارع الرئيسي قرب المستوطنة المذكورة، فقام أحد جنود الاحتلال المتواجدين بالمنطقة بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف أن الشهيد هو اب لثلاثة أطفال، ويعمل مدرسا في احدى مدارس بلدة "بير نبالا" شمال غرب القدس، ويمتلك متجرًا لبيع الهواتف المحولة في البلدة.


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