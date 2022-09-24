 إغلاق مطار مونبلييه بعد إنحراف طائرة شحن عن المدرج أثناء الهبوط - بوابة الشروق
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إغلاق مطار مونبلييه بعد إنحراف طائرة شحن عن المدرج أثناء الهبوط

أ ش أ
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 11:15 ص | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 11:15 ص

أفادت الشبكة الإخبارية لقناة بى أف إم الفرنسية ، اليوم السبت، انه تم إغلاق مطار مونبلييه إلى أجل غير مسمى وذلك بعد انحراف طائرة شحن عن المدرج أثناء هبوطها مساء أمس الجمعة.

وأشارت محافظة هيرولت في بيان صحفي إلى أن الحادثة لم تسفر عن تسجيل أية إصابات بين أفراد طاقم الطائرة الذين كان على متنها وهم 3 أفراد ، وكإجراء أمني تم إيقاف جميع الرحلات التجارية و الشحن القادمة إلى مطار مونبلييه لفترة غير محددة و ذلك بحسب البيان.

وأوضح البيان أنه فى تمام الساعة 2:50 صباح اليوم انحرفت طائرة بريد جوي من طراز بوينج 737 محملة بالبضائع عن المدرج عند الهبوط في مطار مونبلييه قبل أن تستقر في نهاية المدرج.

وهرع إلى مكان الحادث نحو 60 من رجال الإطفاء من دائرة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة هيرولت، بما في ذلك متخصصون في الإنقاذ بالمياه بالإضافة إلى فرقة من درك النقل الجوي وفرق من المطار.

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