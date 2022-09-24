الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بينهم أسير سابق مصاب بالسرطان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 6 فلسطينيين، بينهم معاق حركيا وأسير سابق مصاب بالسرطان، من محافظتي نابلس ورام الله بشمال ووسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "بلاطة" في نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت شابين، فيما تم اعتقال شابين آخرين، أثناء مرورهما بحاجز "بيت فوريك" شرق نابلس.

واعتقلت تلك القوات المواطن الفلسطيني أيمن عصام إدريس أبو شحادة، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، بعد أن داهمت منزله وفتشته في قرية بورين جنوبا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاصف الرفاعي (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته، في قرية كفر عين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير الرفاعي، مُصاب بسرطان القولون والغدد، وتعرض للإصابة ثلاث مرات، كما أنه أسير سابق، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، وبحسب والده إن وضعه الصحي خطير، وذلك وفقًا لتقارير الأطباء.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الرفاعي، وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وطالب بضرورة الإفراج العاجل عنه ليتسنى له متابعة علاجه بين عائلته.

يذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 600 أسير مريض من بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، من بينهم 23 أسيرًا ومعتقلًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة، ويُضاف لهم الشاب الرفاعي.