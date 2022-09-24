رئيس الوزراء المالي يتهم فرنسا بتأجيج خلافات إثنية في بلاده

اتهم رئيس الوزراء المالي الانتقالي عبد الله مايجا فرنسا بتأجيج خلافات إثنية في بلاده الواقعة غربي أفريقيا.



وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،قال مايجا في نيويورك اليوم السبت إن " المجلس العسكري الفرنسي انتهك قيما عالمية وخان تقليده الطويل في الفكر الإنساني"، وقارن الوضع في بلاده بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1993.



يذكر أن فرنسا تشارك مع مالي منذ عام 2014 في مكافحة ما تصفه بالإرهاب الإسلاموي، كما تشارك الأمم المتحدة من خلال مهمة السلام "مينوسما" في نشر الاستقرار في مالي.



وكانت الفترة الماضية شهدت تزايدا في الخلاف بين الحكام العسكريين لمالي والقوات الغربية المشاركة في المهمة الأممية. وسحبت فرنسا آخر جنودها المشاركين في مهمة "برخان" لمكافحة الإرهاب في نهاية آب/أغسطس الماضي.



كانت مالي التي يبلغ عدد سكانها زهاء 20 مليون نسمة شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية منذ 2012 ويعتبر الوضع السياسي فيها غير مستقر إلى أبعد حد، وتخضع البلاد منذ آخر انقلاب في أيار/مايو 2021 لقيادة حكومة انتقالية عسكرية تواجه انتقادات من قبل دول أوروبية بسبب تعاونها العسكري مع روسيا.