 الرئيس الجزائري: لن نسمح بتقسيم مالي - بوابة الشروق
الأحد 25 سبتمبر 2022 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الجزائري: لن نسمح بتقسيم مالي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
(د ب أ)
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 11:42 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 11:42 م

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة عدم السماح بتقسيم دولة مالي، قائلا: "لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف".

وقال تبون، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، اليوم السبت بقصر الأمم بنادي الصنوبر فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، قال "أنها تُعتبر قضية مبدأ وهي مُسجلة في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة"، مضيفا: "نحن لا نطمع في أرض غيرنا ولا يمكننا تأييد الاستعمار، كما يبدو أن إسبانيا بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي في قضية الصحراء الغربية".

وعرج تبون في كلمته على الوضع في ليبيا، قائلا إن بلاده مع الشرعية "والشرعية الموجودة هي الشرعية الدولية والحكومة الليبية المعترف بها، مؤكدا على أنه لا حل في ليبيا إلا بإعادة صوت الشعب الليبي".

كما أكد الرئيس الجزائري في سياق مختلف،  أن "فلسطين هي القضية الجوهرية ونحن نأخذها من جانب واحد وهو رفضنا للاستعمار".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك