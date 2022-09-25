الرئيس الجزائري: لن نسمح بتقسيم مالي



شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة عدم السماح بتقسيم دولة مالي، قائلا: "لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف".



وقال تبون، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، اليوم السبت بقصر الأمم بنادي الصنوبر فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، قال "أنها تُعتبر قضية مبدأ وهي مُسجلة في لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة"، مضيفا: "نحن لا نطمع في أرض غيرنا ولا يمكننا تأييد الاستعمار، كما يبدو أن إسبانيا بدأت ترجع إلى القرار الأوروبي في قضية الصحراء الغربية".



وعرج تبون في كلمته على الوضع في ليبيا، قائلا إن بلاده مع الشرعية "والشرعية الموجودة هي الشرعية الدولية والحكومة الليبية المعترف بها، مؤكدا على أنه لا حل في ليبيا إلا بإعادة صوت الشعب الليبي".



كما أكد الرئيس الجزائري في سياق مختلف، أن "فلسطين هي القضية الجوهرية ونحن نأخذها من جانب واحد وهو رفضنا للاستعمار".