مغني راب أمريكي يثير شجارا في ملهى ليلي إماراتي

أثار مغني الراب الأمريكي الشهير "تيكاشي 69"، بعد شجار له داخل أحد الملاهي الليلية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية.

وكشف موقع Hollywood Unlocked عن تورط تيكاشي في شجار في ذلك الملهى الليلي عقب رفض منسق الموسيقى (دي جي) أن يبث موسيقاه.

وذكر أحد المصادر للموقع أن تيكاشي، واسمه الحقيقي دانييل هيرنانديز، قد هاجم منسق "الدي جي" قبل أن يتدخل رجال آخرون وينهالوا بالضرب على المغني الشاب.

وقال المصدر أيضًا إن منسق الموسيقى أمسك الميكروفون بعد الشجار، مردفًا: "نحن لا نحب الوشاية. مستحيل أن أعزف أغنية لواش".

وكان مطرب الراب قد وشى على زملائه في عصابة إجرامية كان ينتمي إليها عام 2019 واعترف بتفاصيل جرائم سرقة واتجار بالمخدرات، مقابل الحصول على حكم مخفف.

وبعد أن تم تصوير المشاجرة على الإنترنت، تسربت زاوية أخرى من الحادث، تظهر مغني الراب يضرب المنسق أثناء سحبه من قبل عدة رجال.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من تعرض النجم للكم من قبل شخص غريب في ملهى ليلي في ميامي الأمريكية.

