شولتس تحدث خلال لقائه مع ولي العهد السعودي عن مقتل خاشقجي



تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .



وقال شولتس اليوم السبت بعد المحادثات التي جرت في مدينة جدة السعودية الساحلية ردا على سؤال من أحد الصحفيين: "ناقشنا كل المسائل التي تدور حول قضايا الحقوق المدنية وحقوق الإنسان... هكذا ينبغي أن يكون الأمر. ويمكنك أن تكون على يقين من أنه لم يتم ترك أي شيء يجب قوله دون أن يقال".



وأدت الجريمة إلى أزمة دبلوماسية عميقة بين ألمانيا والسعودية. ويُنظر إلى زيارة شولتس الآن على أنها علامة على التطبيع بين البلدين.