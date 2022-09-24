الآلاف يحتفلون بانتهاء قيود كورونا بحضور مهرجان لولابالوزوا بألمانيا



اجتذب مهرجان الموسيقى لولابالوزا آلاف الزوار إلى الاستاد الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين بعد استراحة فرضتها أزمة كورونا.



واحتفل الجمهور اليوم السبت مع فنانين مثل فريق ميلكي تشانس، ومغنية الراب ليلى والمغنية زو ويز.



وينتظر تقديم عروض كبيرة من مشاهير مثل فرقة الغناء الأمريكية "ماشين جن كيلي" أو فرقة "أنين ماي كانتريت" أو"كرافتكلوب".



كان هذا المهرجان ألغي مؤخرا مرتين بسبب وباء كورونا.



منذ عام 2018 كان الموقع الأولمبي هو موقع مهرجان لولابالوزا.



وأقيم احتفال عام 2019 في الحديقة الأولمبية والاستاد الأولمبي على مدار يومين بحضور 58 ألف زائر.



ووفقا لمنظم الحفل لم يتم بيع الكثير من التذاكر كما حدث هذه المرة.



تأسس المهرجان الأمريكي عا 1991 على يد بيري فاريل ، مغني فرقة جين أديكشن.



وفي عام 2015 احتفل بعرض المهرجان أوروبيا لأول مرة في ميدان تيمبيلهوفر فيلد ببرلين.



ويقام مهرجان الموسيقى هذا العام في ألمانيا للمرة السادسة.



ومن المرجح أن تجذب أعمال فرق مثل "سيد" و"الأربعة المبهرون" و"دي جي تيستو" ومغني الراب "كاسبار" العديد من المعجبين مرة أخرى يوم غد الأحد.