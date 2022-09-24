 شكري يتشاور في القضايا محل الاهتمام مع نظيره الموريتاني بنيويورك - بوابة الشروق
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شكري يتشاور في القضايا محل الاهتمام مع نظيره الموريتاني بنيويورك

د ب أ
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 10:53 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 10:53 م

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، وذلك في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا، والتشاور حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية. كما أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، خاصة في قطاعات الصيد البحري والزراعة والثروة الحيوانية وصناعة الدواء.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين تناولا القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في ليبيا، واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة.

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