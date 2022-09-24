كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن الجانب المظلم وراء ازدهار الصادرات الإثيوبية في السنوات الأخيرة، وكواليس ما يحدث في المنطقة الصناعية التي أنشأتها إثيوبيا في الجنوب أملا في نمو اقتصادي ينافس الصين.



وأوردت المجلة قصص سيدات عاملات بما يسمى حديقة هواسا الصناعية، كشفت عن معاناتهن، في ظروف عمل سيئة وسط مضايقات جسدية ولفظية دون أدنى ضمانات لحقوقهم.



ونقلت المجلة عن فتاة إثيوبية تدعى جليلة، تعمل في تلك المنطقة الصناعية، قولها إن" الأمور هناك ليست ثابتة؛ لا أعرف كل يوم ما إذا كنت سأكسب أي أموال. التضخم صعب. لقد عانيت كثيرا".



وأضافت أن ظروف العمل سيئة وشاقة، والأجر متدني للغاية، مشيرة إلى أنها تكسب ما يعادل 14 دولارًا شهريًا مقابل 6 أيام عمل في الأسبوع.



وحكت الفتاة الإثيوبية، عن معاناة الفتيات العاملات في إثيوبيا وقالت: "أعرف الكثير من قصص المشرفين الذين يراودون العاملات ويخبرونهن أنه يمكن ترقيتهن إلى أقسام بها رواتب وظروف أفضل إذا مارسوا الجنس معهن".



وأوضحت أنها تمت ترقيتها إلى قائد خط في أحد المصانع ، لكن الأمور أخذت منعطفًا سيئا عندما حاول مشرفها إجبارها على ممارسة الجنس معه، لكن عندما رفضت ، خفض المشرف رتبتها واستبدلها بفتاة أخرى.



وقالت عاملة أخرى: "التحرش الجنسي شائع جدا، وكذلك الإساءة اللفظية والجسدية". "ظروف العمل مؤلمة للمرأة".



وقالت 8 عاملات بمصانع الملابس في هواسا تحدثن إلى "فورين بوليسي" ولم تستخدم أي منهن أسمائهن الحقيقية خوفًا من انتقام رؤسائهن: "في بعض الأحيان للحصول على وظيفة في مصنع ، يُتوقع من النساء ممارسة الجنس مع المدير، و للاحتفاظ بالوظيفة أو الحصول على ترقية، فإن الجنس هو أيضًا جزء من الصفقة".



وقالت العديد من العاملات للمجلة إنهن لا يستطيعن شراء لوازم الدورة الشهرية، ما اضطرهم إلى استخدام بواقي المنسوجات من المصنع، مما أدى إلى إصابتهم بالعدوى. كما تحدثن عن رفض رؤسائهن إعطائهن إجازات عرضية، حيث لم يسمح لامرأة بالذهاب إلى جنازة والدها، كما لا يسمح لهن بأخذ استراحة أكثر من دقيقتين، بالإضافة إلى عدم كفاية المرافق الصحية؛ كل ذلك مع أهداف إنتاج غير واقعية، وإساءات جسدية ولفظية.



ومع ذلك، فإن مخاطر التحرش والاعتداء الجنسي لا تقتصر فقط على داخل المصانع، إذ ذكرت جميع من تحدثت إليهم مجلة فورين بوليسي أن خطر التعرض للاغتصاب منتشر خارج المصنع أيضا ، نظرا لانتهاء العمل في أوقات متأخرة من المساء، ما يجعل العاملات عرضة للاغتصاب والاصابات الشديدة والسرقة أثناء ذهابهن لمنازلهن.



كل ذلك مع انعدام الأمن الصناعي داخل تلك المنشآت الصناعية، إذ أصيبت امرأة حامل بسبب وجود أخطاء في خط الإنتاج، وفقا لإحدى السيدات.



وكشفت سيدة عن طرد المصانع لمئات العاملات قبل بضعة أشهر، بعد انخفاض الطلب على المنتجات وانسحاب بعض الشركات، بسبب الحرب الدائرة في شمال البلاد.



وفي حين أنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة ، قبل جائحة كوفيد-19 ، كان لدى مجمع هواسا الصناعي حوالي 25 ألف موظف، 95 % منهم من النساء. فيما فقدت حوالي 6 آلاف إمرأة وظائفهن منذ الجائحة.



في عام 2016، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك هايلي ماريام ديسالين، مجمع هواسا الصناعي الذي تبلغ مساحته 250 مليون دولار، والذي تبلغ مساحته 300 هكتار، والذي كانت الحكومة تأمل في مساعدته في توسيع اقتصاد البلاد.



ووفقا للمجلة الأمريكية، كانت تجربة اجتماعية واقتصادية جريئة ذات طموحات كبيرة، جعلت إثيوبيا حلقة جديدة في سلسلة التوريد العالمية للملابس الغربية.



كان من المتوقع أن توظف المنطقة الصناعية 60 ألف عامل، عندما تعمل بكامل طاقتها، يكون معظمهم من النساء الريفيات الفقيرات، وأن تحقق قيمة صادرات إجمالية قدرها 1 مليار دولار. ووعدت الحكومة ببناء 30 مجمعاً صناعياً من هذا القبيل بحلول عام 2025 والتي ستدر مجتمعة إيرادات تبلغ 30 مليار دولار.



للوهلة الأولى، بدا من غير المحتمل أن تتمكن إثيوبيا من منافسة دول مثل الصين، لكن المشروع اجتذب انتباه المصنعين العالميين الذين أقاموا مصانع في المنشأة، بما في ذلك العلامة التجارية السويدية H&M وشركة PVH الأمريكية ،التي تمتلك العلامة التجارية كالفن كلاين وتومي هيلفيجر .



وافتتح موردون من الهند وسريلانكا والصين ودول أخرى مصانع في المنشأة. وكان أكبر عامل جذب هو الأجور المتدنية للعمال ، والتي هي أقل بكثير مما هي عليه في بلدان مثل بنجلاديش وكمبوديا.



ولدى إثيوبيا أدنى رواتب في سلسلة توريد الملابس العالمية، وفقا لمجلة "فورين بوليسي".



ويبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية في صناعة الملابس في الصين 326 دولارًا، مقارنة بـ 182 دولارًا في كمبوديا و 95 دولارًا في بنجلاديش. أما في إثيوبيا، يبلغ 26 دولارًا فقط.



وقال كاساهون فولو ، رئيس اتحاد نقابات العمال الإثيوبيين ، إنه دعا منذ فترة طويلة إلى تطبيق حد أدنى للأجور في القطاع الخاص بإثيوبيا ومع ذلك ، لم تحدد الحكومة بعد رقم معين.



وقال أوريت فان هيردين، الرئيس السابق لجمعية العمل العادل: "يجب أن يكون الأمن الاقتصادي أولوية بالنسبة للحكومة". وتابع:"سيكون هناك دائمًا شخص يعمل بأقل منك". مشيرا إلى أن الأمر أصبح سباقًا دائمًا نحو القاع.



ويدير العديد من المصانع أشخاص من شرق وجنوب آسيا، وتزعم النساء أن الأجانب هم من يرتكبون أشكالًا مختلفة من الإساءة والمضايقات.



وحمل بول باريت، نائب مدير مركز ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان بجامعة نيويورك، مالكي المصانع الموردة والعلامات التجارية الغربية التي تشتري منهم مسئولية معاناة تلك السيدات، مشيرا إلى ضرورة مراقبة أرضية المصنع من قبل الشركات العالمية لضمان وضع حد للاضطهاد الجنسي وانعدام القانون داخل تلك المنشآت.



وقال: "ستشمل الخطوات المحددة سماح الموردين - وحتى التشجيع - بالتمثيل الجماعي للموظفات عبر النقابات أو اللجان العمالية حتى يتمكن ممثلو العمال من نقل تقارير محددة عن الإساءات إلى الإدارة".



وأضاف: "يتعين على شركات العلامات التجارية العالمية التي تشتري ملابس منخفضة التكلفة من مصانع إثيوبيا، أن تستخدم نفوذها الاقتصادي لمراقبة معاملة العمال وقطع علاقاتها مع الموردين الذين يرفضون حماية العاملات".