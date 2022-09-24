قاض أردني يقتل زوجته وابنه رميا بالرصاص في رحلة استجمام

أقدم نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، على إطلاق الرصاص على زوجته وابنه في مزرعة خاصة به في منطقة دبين بمحافظة جرش شمال البلاد.

وفي التفاصيل، فإن خلافا عائليا وقضية في المحكمة بين الزوجة والنائب العام هما السبب الذي أفضى للجريمة.

وتشير المعلومات إلى أنه من المفترض أن يكون هناك جلسة في المحكمة للنظر في القضية بين الزوجين، إلا أن طرفي الخلاف بالإضافة إلى الابن اجتمعوا في مزرعة خاصة بالعائلة.

وسلم النائب العام، نفسه إلى الأجهزة الأمنية، بعد فعلته التي ارتكبها، بينما فارقت الزوجة البالغة من العمر 43 عاماً) وابنه (البالغ من العمر 16 عاماً)، الحياة.

ووقعت الحادثة بينما كانت العائلة في رحلة استجمام داخل إحدى المزارع الخاصة في منطقة دبين في جرش.

وقال الأمن العام الأردني في بيان، إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار باتجاه زوجته وابنه أثناء وجودهم في محافظة جرش.

وأضاف أنه جرى إسعافهما للمستشفى وما لبثا أن فارقا الحياة، فيما سلم مطلق النار نفسه لمديرية الشرطة، حيث باشرت التحقيقات معه.