مصدر طبي سوري: ارتفاع ضحايا المركب اللبناني الغارق إلى 86 وفاة

أفاد مصدر طبي سوري، بارتفاع عدد وفيات المركب اللبناني الغارق إلى 86 بعد انتشال 4 جثث صباح اليوم السبت من شاطئ منطقة بصيرة والرمال الذهبية شمال محافظة طرطوس غرب سوريا.

وقال المصدر في مستشفى الباسل في محافظة طرطرس لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن فرق البحث تواصل عملها للبحث عن جثث جديدة بعد فقدان الأمل في وجود ناجين من ركاب المركب الذي غرق في المياه الإقليمية وقذفت الأمواج الجثث والناجين إلى ساحل مدينة طرطوس على البحر المتوسط.

وعُثر مساء الخميس الماضي، على جثث على شاطئ البحر جنوب شرق مدينة طرطوس لتبدأ فرق الإنقاذ والأهالي بالبحث عن الجثث وتم العثور حتى يوم أمس على 20 ناجيًا.