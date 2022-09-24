صحيفة يابانية: تظاهرات لإلغاء جنازة شينزو آبي على مستوى البلاد

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ذكرت صحيفة "اساهي شيمبون" اليابانية، اليوم السبت، أن مئات المتظاهرين اليابانيين بحديقة طوكيو العامة، يطالبون بإلغاء جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي المقررة يوم 27 سبتمبر الجاري.

وأفادت الصحيفة اليابانية - عبر موقعها الإلكتروني - بأن خطة الحكومة اليابانية لجنازة آبي الرسمية أثارت معارضة العامة ضد الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، حيث اندلعت احتجاجات ومسيرات معارضة للجنازة الرسمية على مستوى البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن اليابان كانت قد خصصت الجنازات الرسمية للإمبراطور لكن مجلس الوزراء قرار الاحتفاظ بواحد من أجل آبي.

وجدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مطلع الشهر الجاري، تأكيده أن إقامة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى يوم 27 سبتمبر الجارى "مناسبة" في ضوء ما حققه الزعيم الراحل من إنجازات خلال توليه رئاسة الوزراء لأطول فترة فى تاريخ اليابان.

ومن المقرر أن تفرض الشرطة اليابانية قيودا على الحركة المرورية كإجراءات متخذة للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.