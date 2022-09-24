 السودان وسوريا يتفقان على ضرورة تفعيل مبدأ سيادة واستقلال الدول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان وسوريا يتفقان على ضرورة تفعيل مبدأ سيادة واستقلال الدول

أ ش أ
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 5:38 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 5:38 م

أكد وزير خارجية السودان المكلف السفير علي الصادق علي ونظيره السوري السفير فيصل المقداد، أهمية مبدأ سيادة واستقلالية الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأهمية استعادة الوحدة والتضامن والتعاون بين الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية ،في بيان، اليوم السبت، إن اللقاء الذي تم على هامش مشاركة الجانبين في أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة لعدد من الملفات ذات الصلة بالتطورات الداخلية في كلا البلدين.

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