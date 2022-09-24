ماكاو تستعد لاستقبال أفواج سياحية صينية مجددا في نوفمبر المقبل

بدأت حكومة ماكاو استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية القادمة من البر الرئيسي الصيني مجددا، في نوفمبر المقبل، مما يعطي دفعة لاقتصادها المعتمد على السياحة، الذي تضرر بسبب تراجع عدد الزوار منذ تفشي جائحة كورونا.

وقالت حكومة ماكاو في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات الصينية، فإن الأفواج الأولى ستكون من شنغهاي وأربعة أقاليم صينية، بما فيها جوانجدونج، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضافت الحكومة أن المدينة ستشدد قيود السفر مرة أخرى، إذا ظهر تفش لكوفيد مرة أخرى. وتلقت ماكاو، التي كانت سابقا مركزا صاخبا للقمار، ضربة قوية جراء سياسة "صفر كوفيد" الصينية.

وتراجعت إيرادات الألعاب بواقع النصف تقريبا في أغسطس الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، حيث تمكن عدد أقل من المسافرين الصينيين من دخول المستعمرة البرتغالية السابقة.

وتهدف ماكاو إلى مضاعفة عدد الزوار يوميا إلى 40 ألفا.