مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأسر في اليابان بسبب العاصفة تالاس

تسبب المنخفض الاستوائي "تالاس" في هطول أمطار غزيرة على وسط اليابان، اليوم السبت، مما أدى إلى تعطيل بعض خدمات القطارات السريعة وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، في الكثير من الأجزاء بوسط وشمال اليابان، بما في ذلك طوكيو والمقاطعات المجاورة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.



وذكرت صحيفة "أساهي" اليوم أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بسبب العاصفة.



وانقطعت الكهرباء عن حوالي 114 ألف أسرة بالمنطقة، التي تغطيها شركة "تشوبو" للطاقة الكهربائية، حتى وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت، على الرغم من تخفيف الانقطاع في الكهرباء لاحقا، طبقا للموقع الإلكتروني للشركة.



وكان برجان لنقل الطاقة، تديرهما الشركة، قد سقطا بسبب انهيار أرضي، ناجم عن العاصفة في مدينة "شيزوكا".