الغرامة والتسفير الإجباري للمتجاوزين على الإقامة في العراق

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عدم السماح بتجاوز مدد إقامة الأجانب في العراق، مشيرة إلى فرض غرامات وتسفير إجباري على المخالفين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن مدير قسم الإبعاد والإخراج في الوزارة، العقيد مهند شهيد خطار، قوله إن "وزارة الداخلية أعدت خطة عمل محكمة متمثلة بمديرية شؤون الإقامة، وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد للحد من ظاهرة التجاوز على المدة القانونية للإقامة والمحددة بـ30 يوماً لمن يدخل الأراضي العراقية".

وأضاف أن "الوزارة تفرض غرامة تأخيرية على الأجانب السائحين المخالفين لقانون الإقامة"، داعياً إياهم إلى عدم تجاوز المدد القانونية المصرحة لهم.

وأشار الى أنه "في حال تجاوز السائحين المدد القانونية المسموح لهم، فسيكون تسفيرهم إجبارياً، على اعتبار أنهم مخالفون لقانون إقامة الأجانب سنة 2017".

ولفت إلى أن "مديرية شؤون الإقامة في بغداد والمحافظات لديها جولات مستمرة في متابعة ملف المخالفين، وهنالك سيطرة محكمة لضبطهم وتسفيرهم إلى بلدانهم".