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الصين تدعو إلى احتواء الحرب الأوكرانية

(د ب أ)
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 10:58 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 10:58 م

دعت الصين، اليوم السبت، كلا من أوكرانيا وروسيا إلى بذل جهود دبلوماسية لاحتواء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا المجاورة لها.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، في كلمة أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "بلاده تحث جميع الأطراف المعنية على وقف انتشار الأزمة".

وقال وانج يي: إن "الحل السلمي للصراع ضروري"، مضيفا أن هناك حاجة إلى عقد محادثات بين كييف وموسكو من أجل أخذ "المخاوف الأمنية المشروعة" لجميع الأطراف المعنية في الاعتبار.

وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ومنذ أمس الجمعة، وعلى الرغم من الانتقادات الدولية الشديدة، يجري التصويت في أربع مناطق أوكرانية تحتلها روسيا في استفتاءات تم تنظيمها على عجل بشأن أن تصبح تلك المناطق جزءا من روسيا.

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