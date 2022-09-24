سكان غرب أوروبا يمرون بأول اختبار للاستعداد لتأجيل تشغيل الدفايات الأسبوع المقبل

يخوض سكان منطقة غرب أوروبا الأسبوع القادم، أول اختبار لكيفية استعدادهم لتأجيل تشغيل وسائل التدفئة -عندما تهب رياح قطبية شمالية باردة على المنطقة- في محاولة لتوفير الطاقة وتخفيف الضغوط على الميزانيات الأسرية.

وستكون درجات الحرارة في لندن، أقل بحوالي 5 درجات مئوية عن المتوسط وستنخفض بحوالي 6.5 درجة مئوية، في ليلة يوم 27 سبتمبر، طبقا لما ذكرته شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وستنخفض درجات الحرارة في مدينة فرانكفورت الألمانية بواقع 3.5 درجة عن المستويات المعتادة في 28 سبتمبر، بينما ستواجه أجزاء من فرنسا وإسبانيا درجات حرارة أقل بواقع 3 و4 درجات، عن المعدل الموسمي.

ويضع القائمون على تشغيل الشبكات خططا لكيفية تقنين الطاقة، إذا لزم الأمر هذا الشتاء.