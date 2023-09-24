إصابة ابنة ولي العهد الياباني بفيروس كورونا

أعلنت وكالة رعاية القصر الامبراطوري في اليابان اليوم الأحد إصابة الأميرة كاكو، ابنة ولي العهد بفيروس كورونا.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الأبنة الأصغر لولي العهد فوميهيتو وزوجته الأميرة كيكو ألغت حضورها المقرر لفعاليات في مقاطعة توتوري بغرب اليابان.



وقالت وكالة رعاية القصر الامبراطوري إنها سوف تبقى في فندق بالمقاطعة حتى الخميس المقبل.



وأضافت الوكالة أن الأميرة، 28 عاما، شعرت بألم في الحلق مساء أمس السبت، وبدأت في الشعور بالحمى صباح اليوم الأحد، وبعد ذلك ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.



وكانت الأميرة كاكو قد وصلت توتوري أمس السبت لحضور فعاليات بلغة الاشارة لطلاب مدرسة ثانوية اليوم الأحد.



ويذكر أن الأميرة لم تكن ترتدي كمامة لدى لقائها طلاب المدرسة الثانونية بالإضافة إلى بعض طلاب مدرسة ابتدائية أثناء زيارتها للمقاطعة.