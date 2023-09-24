أقامت منطقة وعظ الغربية، بالتعاون مع مجلس مدينة المحلة ووحدة تكافؤ الفرص وحماية الطفل وحقوق الإنسان ندوة توعوية احتفاءً بالمولد النبوي الشريف بقاعة الشعب بديوان مجلس المدينة، برعاية اللواء عمرو محمد فكري، وحاضر فيها الشيخ د.محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، وابتهالات للشيخ سمير زيدان واعظ عام مركز المحلة.

وحضر اللقاء المحاسب السعيد الصياد سكرتير عام مجلس مدينة المحلة، نجاح شلبي مستشارة بالمجلس القومي للمرأة، ماهر الغويط رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية بتضامن مركز المحلة.

وجاء اللقاء بتنسيق المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية، ازهاربكر رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحماية الطفل وحقوق الإنسان وقدم اللقاء مصطفى رزيق العلاقات العامة والإعلام بالمجلس، وحضور رشا فياض المنسق الإعلامي للوحدة وإبراهيم رضوان مسئول حقوق الإنسان.

ورحب سكرتير عام المجلس بالسادة الضيوف مثمنا الجهود الطيبة في إقامة هذا اللقاء احتفاءا بذكرى مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء ميلاده رحمة للعالمين.

كما تحدثت نجاح شلبي، مؤكدة أهمية الاحتفال بهذه الذكرى الطيبة، ودور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وفق منهج الشريعة السمحاء الذي كرم المرأة وأعلى من شأنها.

فيما شدد ماهر العويط، على أن الذكرى العطرة يجب أن يستفيد منها أجيالنا باتخاذ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قدوة وأسوة حسنه في كافة معاملاتهم وسبل حياتهم اليومية.

وتحدث الشيخ محمد عويس، أن ذكرى ميلاد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هي ذكرى أحياء للإنسانية جمعاء، وعظمة الرسالة المحمدية في تعليم الناس معنى الوسطية والإعتدال والرحمة والتعايش مع الأخر"وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.

وأضاف في وصف الرسول: "إذا ذكر الأنبياء فرسول الله خاتمهم، وإذا ذكر المرسلون فرسول الله إمامهم، وإذا ذكر العلماء فرسول الله قائدهم، صاحب الخلق العظيم والذي مدحه المولى عز وجل "وانك لعلي خلق عظيم"، قال صلى الله عليه وسلم "طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي".

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