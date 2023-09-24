أولياء أمور المدارس القومية بالإسكندرية يشتكون من زيادة المصروفات

تقدم أولياء أمور المدارس القومية في محافظة الإسكندرية، بشكوى إلى الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم، ضد مسئولي المدارس بسبب رفع مصروفات السنة الدراسية بزيادة مبالغ فيها، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد أولياء الأمور، أنهم تفاجئوا بإعلان قيمة المصروفات المدرسية لمختلف المراحل، واعتمادها وإعلانها على الصفحات الرسمية الخاصة بالمدارس.

وقدم أولياء أمور الطلاب في المدارس القومية، شكاوى إلى وزير التربية والتعليم، بشأن المصروفات الدراسية.

وقال أولياء الأمور، إنه في يوم 14 سبتمبر الماضي أزالت المدرسة الإعلان، وعلقت إعلانا آخرا للمصروفات الدراسية عن نفس العام الدراسي الجديد بزيادة مبالغ فيها وغير مبررة تصل إلى 20% عن العام الماضي، و8 % إضافية لتصل نسبة الزيادة إلى 30%.

وطالب أولياء الأمور، بإعادة النظر مرة أخرى في هذا القرار؛ نظرا للحالة الاقتصادية التي يمر بها الجميع.

وأشار أولياء الأمور، إلى أن تزيد المصروفات الدراسية الزيادة الطبيعية المعتادة والتي لا تزيد عن 10% عن العام السابق، وإلزام المدارس بتفعيل قرار وزير التربية والتعليم بشأن التقسيط على 3 دفعات، طبقا للكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 18 سبتمبر من عام 2022.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه سيجري فحص الشكوى قبل اتخاذ القرار النهائي.