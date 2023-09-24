بايدن يتلقى جرعة لقاح محدثة لـ كوفيد 19 ويدعو الأمريكيين إلى اتباعه

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة لقاح محدثة لـ "كوفيد 19"، بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا السنوي أمس الجمعة.

وكتب طبيب الرئيس، كيفن أوكونور، في رسالة نقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت: "مع دخولنا موسم البرد والإنفلونزا، يشجع الرئيس جميع الأمريكيين على أن يحذوا حذوه والتقدم إلى مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي للتأكد من أنهم تم تطعيمهم بالكامل".

وثبتت إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بكوفيد-19 في أوائل سبتمبر، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان الرئيس يمكن أن يسافر قبل أيام فقط من الموعد المقرر لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند. وقال البيت الأبيض إن اختبار الرئيس سلبي، وعانت السيدة الأولى من أعراض خفيفة.

وقالت إدارة بايدن هذا الأسبوع إنها ستمنح 600 مليون دولار لـ 12 شركة أمريكية تنتج اختبارات "كوفيد 19".

وسيكون الأمريكيون مؤهلين مرة أخرى لطلب اختبارات "كوفيد 19" المجانية في المنزل عبر الإنترنت مع اقتراب موسم البرد والإنفلونزا. وسيتم تخصيص ما يصل إلى أربعة اختبارات سريعة لكل أسرة عن طريق البريد بدءا من 25 سبتمبر.

وكان آخر اختبار إيجابي لبايدن بكوفيد 19، في عام 2022، وكان يعاني من أعراض خفيفة.