الخارجية البيلاروسية: يجب رفع العقوبات الغربية الأحادية الجانب على الفور

قال وزير الخارجية البيلاروسي سيرجي ألينيك، أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العقوبات الغربية تستهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، جميع الدول الأخرى في العالم تقريبا ويجب رفعها على الفور.

وقال ألينيك إن "التدابير القسرية الأحادية الجانب التي يفرضها الغرب تستهدف بقية العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب رفعها على الفور. وهذا ما يقتضيه المنطق السليم والمصالح المشتركة للبشرية جمعاء"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف ألينيك أن الدول الغربية تفرض عقوباتها الأحادية الجانب في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وقال ألينيك "يتعين على الدول التي تضع الحواجز أن تقوم بإزالتها. وهذا لا ينطبق على الأمن الغذائي فحسب، بل على جميع مجالات الشؤون العالمية أيضا".