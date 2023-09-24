 كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة بالمنوفية - بوابة الشروق
الأحد 24 سبتمبر 2023 12:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة بالمنوفية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 12:34 م
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية من كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق بالمنوفية، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من مالك محل محمول - مقيم بدائرة المركز- ، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من شقته الكائنة بذات العنوان.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية").

أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وقرر بصرف باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك