كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من شقة بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية من كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق بالمنوفية، وضبط مرتكب الواقعة.



تلقى مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من مالك محل محمول - مقيم بدائرة المركز- ، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من شقته الكائنة بذات العنوان.



بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية").



أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وقرر بصرف باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.