مبابي يقود هجوم سان جيرمان في التشكيل المتوقع أمام مارسيليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا، مساء اليوم الأحد، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ6 من الدوري الفرنسي.

يتواجد مارسيليا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بيينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ فريق باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوز، سكرينار، حكيمي، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: يوجارتي، فيتينيا، إيمري.

خط الهجوم: مبابي، كولو، عثمان ديمبلي.