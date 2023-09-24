مرشح يميني متطرف من حزب البديل يتنافس ليكون أول رئيس لبلدية كبرى في ألمانيا

يتمتع حزب البديل من أجل ألمانيا بالفرصة للفوز لأول مرة بمنصب رئيس بلدية في بلدة في نوردهاوزن بوسط البلاد.

وسيتقرر ذلك في جولة الإعادة اليوم الأحد من قبل ما يقرب من37 ألف شخص لديهم حق التصويت في البلدة الصناعية والجامعية بولاية تورينجن.

ويتمتع مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا، رجل الأعمال يورج بروفيت، 61 عاما، بأفضلية على منافسه الرئيسي عقب الجولة الأولى من الانتخابات والتي جرت قبل أسبوعين حيث حصل خلالها على 1ر42% من الأصوات، بينما حصل منافسه المستقل، كاي بوخمان، على7ر23% من الأصوات.

يشار إلى أنه منذ نهاية يونيو الماضي، فاز حزب البديل من أجل ألمانيا بانتخابات مجالس مقاطعة واحدة في تورينجن وانتخابات بلدية واحدة في بلدة راجون-يسنيتس الصغيرة بولاية سكسونيا-آنهالت شرقي ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها أقل من 9 آلاف نسمة.

وكانت البداية في منطقة سونبرج جنوبي تورينجن، عندما تم انتخاب سياسي حزب البديل من أجل ألمانيا روبرت سيسلمان في سونبرج كأول مرشح للحزب يفوز بإدارة مقاطعة. وتسبب انتخابه في جدل ومخاوف على مستوى البلاد.

يشار إلى أن جهاز المخابرات الداخلية في ولاية تورينجن، مكتب حماية الدستور، كان قد صنف حزب البديل من أجل ألمانيا وزعيمه بيورن هوكه كمتطرفين يمينيين ويخضعان للمراقبة.

ونوردهاوزن مدينة محلية في شمال تورينجيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 42 ألف نسمة. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة البلدية 4ر56% .