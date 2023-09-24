لافروف: تصريحات ولي العهد السعودي بشأن امتلاك سلاح نووي إذا طورته إيران جدية

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن امتلاك سلاح نووي في حال طورت إيران سلاحا نوويا، أنها "جدية"، لافتا إلى أنه "لا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة".

وقال الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ردا على تصريحات ولي العهد السعودي قبل أيام: "سمعت ما قيل إذا كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، فسنضطر نحن، المملكة العربية السعودية، إلى التفكير في الأمر أيضا، أنا أعتبر هذا بمثابة بيان جدي، ولا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة على هذا الكوكب"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف: "أكدت إيران مراراً وتكراراً أنها ليس لديها مثل هذه النية، حتى أن زعيمها الروحي أصدر فتوى وفقاً لذلك، وعلى هذا فإننا ننطلق من حقيقة مفادها أنه ما دامت إيران لا تمتلك قنبلة نووية، فلن يكون لدى جيران إيران إغراء لاتباع مثل هذا المسار".

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن المملكة سيتعين عليها امتلاك أسلحة نووية إذا حصلت إيران عليها.