مقتل امرأة عمرها 74 عاما جراء قصف مدفعي في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

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قالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الإقليمي لقناة "سوسبيلن دونياس" الإذاعية، إن القصف الروسي في منطقة "دونيتسك" شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل امرأة 74 عاما.

وأصابت نيران المدفعية أمس السبت قرية "إليزافيتيفكا".

وتابعت المتحدثة أن رجلا 44 عاما، أصيب بسبب الهجمات من قاذفات الصواريخ في بلدة "أفدييفكا".

وذكرت تقارير رسمية، أن هجمات صاروخية روسية سابقة على بلدة "كوراكوفو" في "دونيتسك"، أصابت 16 شخصا.

ومنطقة "دونيتسك" متنازع عليها بشدة، وبسبب استمرار القصف، أوصت الحكومة الأوكرانية السكان بإخلاء منازلهم، قبل حلول فصل الشتاء.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه منذ ذلك الحين، غادر حوالي 250 ألف شخص إلى مناطق أخرى، من بينهم 50 ألف طفل.