تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة اجتماع الدورة السابعة والعشرون للجنة الطفولة العربية (برئاسة تونس)، والاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال (برئاسة سلطنة عمان) والاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية (برئاسة تونس) عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، وعدداً من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل وتمكين الأسر.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية سيبحث نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة في ضوء قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال.

- تأثير المتغيرات المناخية على حقوق الطفل

وأضافت أبو غزالة بأن الاجتماع سيتناول عدد من القضايا الناشئة والتي أثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص قضية تأثير المتغيرات المناخية على حقوق الطفل، كما سيتم إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023 والتي خصصت لهذا العام حول أفضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية.

كما ذكرت أن الاجتماع الثامن عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال سيعقد على هامش اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية، لمناقشة إعداد ملحق الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية، كما سيناقش الاجتماع الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعيات العنف الممارس ضدهم.

- إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023

وأشارت إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءاً رئيسياً من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، ويأتي في مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

ونوهت السفيرة أبو غزالة بأن جدول أعمال لجنة الأسرة العربية سيبحث الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها، وإعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023 والتي خصصت لهذا العام حول أفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة.