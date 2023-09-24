وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي نظرائه من هولندا ودول أخرى لبحث العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه من هولندا ودول أخرى لإجراء مناقشات حول تعزيز التعاون أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

والتقى بارك ونظيرته الهولندية الجديدة، هانكي بروينز سلوت، أول أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك)، لإجراء مناقشات حول التعاون الثنائي في مجال أشباه الموصلات والأمن الإقليمي، واتفقا على العمل معا لضمان استقرار سلسلة توريد للرقائق، بحسب الوزارة.

وأعرب بارك، خلال الاجتماع، عن قلقه العميق إزاء مباحثات التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا خلال اجتماع القمة الأخير بين الرئيس بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم يونج أون، مؤكدا أن سول ستتعاون مع شركائها للرد بقوة على أي انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبشكل منفصل، أجرى بارك محادثات مع نائبة الرئيس الأوغندي جيسيكا ألوبو لطلب الدعم الأوغندي لمساعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد، وكذلك حضور الرئيس الأوغندي اجتماع القمة الخاص بين كوريا وأفريقيا المقرر عقده في سول العام المقبل.

كما التقى بارك نظرائه من جامبيا وبوركينا فاسو وسيراليون، بحسب الوزارة.