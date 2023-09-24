انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي الأول للفنون والصحة في مصر

انطلقت فعاليات الملتقى العالمي الأول للفنون والصحة اليوم، والذي يقام في محافظتي القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوع، في الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الطبية في مصر.



يهدف الأسبوع العالمي للفنون والصحة في دول الجنوب إلى تطوير التعليم والبحث العلمي والممارسة متعددة التخصصات للفنون في مجال الصحة والعلاج بالفن الإبداعي والمشاركة الفنية المجتمعية في الجنوب العالمي من خلال مجموعة واسعة من التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، و يقام الملتقى بواسطة برنامج الزمالة العالمي للفنون في الطب.

يقام الأسبوع العالمي للفنون والصحة في دول الجنوب في أكثر من 18 دولة من دول الجنوب "أمريكا الوسطى, أمريكا الجنوبية ,أفريقيا وآسيا".

وتم اختيار مصر لتكون أول الدول التي يقام فيها الأسبوع العالمي للفن والصحة لأنها منبر ومصدر للفن، الذي تشهد عليه جداريات قدماء المصريين التي أظهرت إبداعاتهم المبهرة في التعبير عن أحزانهم وأفراحهم بوسائل فنية مختلفة، المؤتمر هو فرصة رائعة لتبادل العلوم والفنون، والمشاركة بما تتميز به ثقافتنا وتاريخنا من فنون إبداعية.



وأوضحت الدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن الأسبوع العالمي للفنون و الصحة في دول الجنوب، استلهمت فكرة الملتقى من المشاركات الإبداعية والتعاون بين الثقافات المختلفة من برنامج الزمالة العالمي للفنون في الطب والذي يستضيف مهرجان الفنون في الطب مرتين كل عام منذ عام 2018، وهي مبادرة إبداعية طبية يقودها فريق متعدد التخصصات من الطلاب والمهنيين من أفريقيا وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا، و قد أثر هذا البرنامج على أكثر من 10000 مشارك من 43 دولة حول العالم، ويشمل ذلك المرضى وأفراد المجتمع ومتخصصي الرعاية الصحية وغيرهم.

وأشارت إلي أنه يقدم ويسهل تجارب التعلم التجريبي ويلهم التعاون بين الأجيال التخصصات المتعددة بين الطلاب والمهنيين للاستفادة من الإبداع من أجل صحة جيدة ورفاهية.



يتعاون برنامج الزمالة العالمي للفنون في الطب، من خلال مشروع الأسبوع العالمي للفنون والصحة في دول الجنوب، مع المنظمات الفنية والثقافية والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصحية العامة والمجتمعية والوكالات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات المحلية والدولية والقطاعين الخاص والعام، المجتمعات المدنية، المنظمات غير الحكومية، المنتجين الثقافيين ومديري المهرجانات وفريق من الطلاب والمهنيين في مختلف التخصصات.