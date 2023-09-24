مستشار صندوق الأمم المتحدة: هناك حالة من عدم الرضا بشأن معدل تنفيذ أهداف المنظمة

قال السفير محمد إدريس، عضو المجموعة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السابق، إن تنوع فعاليات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ تعكس حجم المشكلات التي يواجهها العالم على الأصعدة كافة الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، أن هناك حالة من الشعور بعدم الرضا بشأن عدم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة التي أطلقتها منذ عام 2015، وذلك على هامش انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن معدل الإنجاز الدولي لا يتخطى نسبة 15 %.

وتابع أن أهداف المنظمة تتمثل في معالجة قضايا عديدة مثل القضاء على الفقر والجوع، وحل أزمة الطاقة والتعليم وحقوق الإنسان، لافتا إلى توجيه الأمم المتحدة بتسريع وتيرة التعامل مع أهداف المنظمة بشأن التنمية المستدامة من خلال عقد اجتماع رفيع المستوى؛ يهدف إلى تمويل مشروعات التنمية، لا سيما في ظل ضرورة توفير مصادر مستدامة للتنمية في الدول النامية والعالم الثالث.

كما أشار إلى انعقاد عدد من الاجتماعات لمناقشة قضية التغيرات المناخية في ضوء الاهتمام العالمي بتداعيات الظاهرة، إضافة إلى قضية الصحة وبحث سبل الاستعداد لمواجهة الكوارث والجوائح الطبية.

وعلى صعيد الموقف السوداني، قال إن حصاد دور الأمم المتحدة بهذا الصدد لا يمكن وصفه بالمرضى في ظل استمرار الأزمة، لافتا إلى طرح مصر مبادرة دول الجوار والتي تمثلت في عقد عدة اجتماعات في القاهرة وتشاد وآخرها بنيويورك؛ بهدف التعامل مع الأزمة سياسيا وإنسانيا وإعادة بناء وفاق وطني داخل السودان.

وشدد من جانبه على ضرورة أن ينبع حل الأزمة السودانية من الداخل حفاظا على استقرار الدولة، لا سيما في ظل تأثر الموقف الراهن بعدة عوامل خارجية تسببت بدورها في تفاقم الأوضاع الداخلية بل وزادتها تعقيدا.