 100 ألف شخص يؤدون الصلاة عند حائط المبكى قبل عيد الغفران - بوابة الشروق
الأحد 24 سبتمبر 2023 4:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

100 ألف شخص يؤدون الصلاة عند حائط المبكى قبل عيد الغفران

أرشيف
أرشيف
القدس-د ب أ
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 1:23 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 1:23 م

أدى نحو 100 ألف شخص الصلاة عند حائط المبكى (المعروف أيضا باسم حائط البراق)، مساء أمس السبت في القدس، قبل حلول "عيد الغفران".

وقالت "مؤسسة تراث حائط المبكى"، إنه قد تم نقل شعائر الصلاة في بث حي مباشر على شاشات كبيرة. ويعتبر حائط المبكى أهم مقام مقدس يهودي في العالم في الوقت الحاضر.

وترتبط عطلة "عيد الغفران" اليهودية، بطلب المغفرة عن الخطايا التي تم ارتكابها ضد الرب والبشر.

ويصوم اليهود المتدينون لمدة 25 ساعة أثناء العطلة التي تبدأ مساء اليوم الأحد وتنتهي مساء يوم غد الاثنين. كما يذهب الكثير منهم إلى المعابد من أجل الصلاة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك