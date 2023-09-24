100 ألف شخص يؤدون الصلاة عند حائط المبكى قبل عيد الغفران

أدى نحو 100 ألف شخص الصلاة عند حائط المبكى (المعروف أيضا باسم حائط البراق)، مساء أمس السبت في القدس، قبل حلول "عيد الغفران".

وقالت "مؤسسة تراث حائط المبكى"، إنه قد تم نقل شعائر الصلاة في بث حي مباشر على شاشات كبيرة. ويعتبر حائط المبكى أهم مقام مقدس يهودي في العالم في الوقت الحاضر.

وترتبط عطلة "عيد الغفران" اليهودية، بطلب المغفرة عن الخطايا التي تم ارتكابها ضد الرب والبشر.

ويصوم اليهود المتدينون لمدة 25 ساعة أثناء العطلة التي تبدأ مساء اليوم الأحد وتنتهي مساء يوم غد الاثنين. كما يذهب الكثير منهم إلى المعابد من أجل الصلاة.